إصابة الرئيس الكوستاريكى كارلوس ألفارادو بفيروس "كورونا"

سان خوسيه /أ ش أ/

أعلن مكتب الرئيس الكوستاريكى كارلوس ألفارادو، اليوم الخميس، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال مكتب الرئيس - فى بيان نشر على موقعه الالكترونى - : "الاختبارات أثبتت إصابته بـ(كوفيد-19) وحالته الصحية جيدة وسيكون فى عزلة بمنزله".

من ناحية أخرى، قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال اجتماعه مع الاتحاد الأوروبى لوزراء الصحة والخارجية : "أهنئ فرنسا على رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبى، ونتطلع إلى العمل معكم فى العام المقبل فى هذا الوقت الحرج لأوروبا والعالم"، مضيفا أن كورونا هو أكثر بكثير من مجرد جائحة، إنها أزمة عالمية تمس كل مجالات الحياة.

وأضاف فى بيان له: "طوال هذا الوباء أظهر الاتحاد الأوروبى دوره القيادى فى الصحة العالمية، من خلال التعاون الداخلى والتضامن الخارجي، وترحب منظمة الصحة العالمية بإطلاق الهيئة الأوروبية للتأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها، وبمقترح تعزيز وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، موضحا: "لقد كان الاتحاد الأوروبى قوة دافعة وراء مسرع توفير أدوات كورونا ACT، ولا يزال أحد أكبر ممولى ركيزة مرفق كوفاكس COVAX، حيث يوفر اللقاحات لأكثر من 150 دولة، إلى جانب الاستثمارات فى البحث والتطوير".

وقال: "فى الوقت الذى نعمل فيه للسيطرة على الوباء، يجب أن نتعلم الدروس التى تعلمنا إياها، وأن نجرى التغييرات التى يجب إجراؤها للحفاظ على العالم أكثر أمانًا، لقد كانت جائحة كورونا دليلاً قاسياً على أن الصحة ليست قطاعاً منعزلاً، على العكس تماما، كما رأينا خلال العامين الماضيين، عندما تكون الصحة فى خطر، كل شيء فى خطر".