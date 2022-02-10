وقالت الحكومة - فى بيان، أوردته صحيفة "ذا سكوتسمان" المحلية - إن الأموال سوف ترسل إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"؛ لتقوية النظم الصحية في رواندا وزامبيا وملاوي.



بدوره، قال وزير التنمية الدولية الإسكتلندى نيل جراى: "إن جائحة (كوفيد-19) أحد أكبر التحديات العالمية.. إنه مرض لا يعترف بالدول أو الحدود.. نحن ندرك جيدًا عدم المساواة في الوصول إلى لقاحات ضد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم".



وأكد أن "هذه الشراكة مع (اليونيسف) سوف تسمح بدعم حكومات البلدان الشريكة لنا في ملاوي وزامبيا ورواندا في استجابتها لفيروس كورونا، وستقطع شوطًا ما في معالجة عدم المساواة في اللقاحات بإفريقيا".