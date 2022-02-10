إسبانيا تعانى من خطر الجفاف للعام الثانى مع انخفاض الأمطار بنسبة 36%

فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا فى عام 2022 الحالى من جفاف كبير باعتباره ثانى عام هيدرولوجى جاف فى هذا القرن، حيث انخفضت نسبة هطول الأمطار بنسبة 36% عن المعدل الطبيعى فى الأشهر الأربعة الماضية ، وهو الأمر الذى يضع عمال المزارع فى حالة تأهب خاصة.

وقالت قناة "ار تى فى" الإسبانية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إنه بداية من عام 2022 ستشهد إسبانية موجة جفاف آخرى من انخفاض فى نسبة الأمطار ، مشيرة إلى أنه منذ أن بدأت السنة الهيدرولوجية في أكتوبر ، كانت الأمطار في الأشهر الأولى أقل بنسبة 36٪ من المعتاد.

وقال خورخي أولسينا ، رئيس مختبر علم المناخ في جامعة أليكانتي والرئيس السابق للجمعية الإسبانية للجغرافيين ، إن المراقبة المستمرة لما يحدث أمر ضروري. وأكد الجفاف خطر صامت ولكنه مستمر ، ولا ينذر بطريقة فورية وجذرية ، مثل عاصفة أو عاصفة ، لذلك يجب إجراء مراقبة مستمرة".

وأوضح أولسينا أننا في بداية عام جاف ، لكن شهري مارس وأبريل سيكونان حاسمين في إنشاء تطور متوسط وطويل الأجل. وصرح قائلاً "إذا لم تتغير الظروف بشكل جذري ، فيمكننا التحدث عن دخول إسبانيا دورة الجفاف" ، وهو أمر يؤكد أنه "ليس جديدًا ، حيث كانت هناك حالات جفاف كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات".

وأضاف "ارتفع مستوى الإجهاد المائي في الخزانات الإسبانية ومع ذلك ، عندما نتحدث عن الجفاف ، يجب ألا ننظر فقط إلى السماء ، ولكن أيضًا إلى الأرض، الخزانات تبلغ 44٪ من طاقتها.