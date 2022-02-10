إريك زمور مرشح الرئاسة الفرنسية يدعو لإقامة جدار على كافة الحدود

كتبت: هناء أبو العز

دعا المرشح الرئاسي إريك زمور في خطاب جماهيرى لحملته الانتخابية إلى إقامة "جدار" على كافة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة، حتى أنه قال إنه مستعد لتقديم الدعم المالي للدول المستعدة لبناء واحدة.

وفي أواخر يناير، قالت بولندا إنها بدأت في بناء سياج جديد على حدودها مع روسيا والبيضاء لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي أثار أزمة بين وارسو ومينسك العام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الجدار حوالي 353 مليون يورو ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو.