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إحالة أوراق 4 متهمين بقتل عامل بنجع حمادي إلى المفتي

الخميس، 10 فبراير 2022 12:39 ص
إحالة أوراق 4 متهمين بقتل عامل بنجع حمادي إلى المفتي محكمة - أرشيفية
صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى المفتي بتهمة قتل عامل بسبب خلافات على مطب صناعي.

تعود أحداث القضية إلى  عام 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع عبد الفتاح.ع، وإصابة 3 آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على مطب صناعي بقرية زليتم التابعة لقرية الغربي بهجورة بنجع حمادي، وتم ضبط المتهمين في الواقعة، علي.ش، موظف بالأوقاف،  ومحمد.م، وشقيقه مسعود، و عصمت.ا.

 

تم إحالة القضية التي حملت رقم 9419 لسنة 2021 جنايات نجع حمادى،  والمقيدة برقم 1298 لسنة 2021 إلى النيابة العامة، التي قضت بإحالة أوراقهم إلى المفتي.

 

 


اخبار مصر

جنايات نجع حمادى

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حوادث قنا

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