إحالة أوراق 4 متهمين بقتل عامل بنجع حمادي إلى المفتي

صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى المفتي بتهمة قتل عامل بسبب خلافات على مطب صناعي.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع عبد الفتاح.ع، وإصابة 3 آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على مطب صناعي بقرية زليتم التابعة لقرية الغربي بهجورة بنجع حمادي، وتم ضبط المتهمين في الواقعة، علي.ش، موظف بالأوقاف، ومحمد.م، وشقيقه مسعود، و عصمت.ا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 9419 لسنة 2021 جنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 1298 لسنة 2021 إلى النيابة العامة، التي قضت بإحالة أوراقهم إلى المفتي.