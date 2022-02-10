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إحالة أوراق عامل إلى المفتى بتهمة قتل زوجته بقنا

الخميس، 10 فبراير 2022 10:46 ص
إحالة أوراق عامل إلى المفتى بتهمة قتل زوجته بقنا محكمة - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافى وأحمد أبو سحلى وأسامة الأمير، أوراق عامل إلى المفتى بتهمة قتل زوجته بمركز أبوتشت شمالى قنا.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2021، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة أمورة.ع، حامل فى الشهر الرابع من مركز أبوتشت، وتبين أن المتهم فى الواقعة بهاء.ع.، 34 عاما، زوج المجنى عليه، قتل زوجته بكتم أنفاسها وسلم نفسه لمركز الشرطة.

 

تمت إحالة القضية التى تحمل رقم 4848 لسنة 2021، إلى جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 1099 لسنة 2021 كلى قنا إلى محكمة الجنايات، التى قضت بإحالة أوراق العامل إلى المفتى.

 


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