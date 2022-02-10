إحالة أوراق المتهم بقتل عروسته ليلة حنتها فى القليوبية إلى المفتى

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بإحالة أوراق "أحمد أ ر" المتهم بقتل عروسة قليوب ليلة حنتها لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 مارس المقبل، للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11190 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3399 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليها، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، ثم استدرج المجني عليها بأن هاتفها وطلب منها النزول خلف المنزل ثم سدد لها عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسدها إلي أن فاضت روحها إلي بارئها.



وكان قسم قليوب بمديرية أمن القليوبية تلقى إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم وبها عدة طعنات، حيث أكد والد المجني عليها أنه أثناء الاحتفال بـ"حنة" ابنته "المجني عليها " أمام منزله، ورد لها اتصال هاتفي علي إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما وعقب تأخرها بحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات، وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول فنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.



أسفرت الجهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمة المجني عليها " زوجها " عامل، وباستهدافه أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث أنه عقد قرانه علي المجني عليها علي غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفياً بإحدى الفتيات فعقد العزم علي التخلص من المجني عليها فاستدرجها لمحل العثور وتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين ".



وعقب تأكده من مفارقتها للحياة استولى علي هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، وعاد لمنزل المجني عليها مرة أخري حتي اكتشف ذويها عدم تواجدها فبحثوا عنها إلى أن عثروا عليها فنقلها للمستشفى حتى يبعد عنه الشك، وأرشد عن "الأداة المستخدمة فـي الواقعة، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.



وأمرت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الموعد المحدد، وإرسال السلاح الأبيض "السكين" المستخدم بالواقعة للمعمل الجنائى لفحصه، وذلك بعدما كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية غموض واقعة مقتل عروس قليوب ليلة حنتها، والتي عثر على جثتها بجوار منزلها في عزبة العطالية بمدينة قليوب خلال احتفالها بليلة الحنة.