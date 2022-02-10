أمير الكويت ينعى عالم الفلك صالح العجيزى: فقدنا قامة علمية شامخة

إيمان حنا

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى أسرة عالم الفلك الكويتى الدكتور صالح محمد العجيرى الذى وافته المنية اليوم الخميس، وقال الأمير في البرقية: «تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى العالم الدكتور صالح محمد العجيري، وإذ نعرب للأسرة الكريمة عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل لنستذكر بالتقدير مناقب العالم الفقيد وأعماله الجليلة وإسهاماته المقدرة في خدمة وطنه خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في المجال التربوي والرياضيات وعلم الفلك والأهلة، حيث نهل من علمه الوافي العديد من رجالات الكويت إذ كان رحمه الله قامة علمية شامخة يشار إليها بالبنان على الصعيدين المحلي والخارجي، وتجسد ذلك بالاحتفاء به وتكريمه مراراً وحصوله على العديد من الجوائز عرفاناً بعطائه الكبير».وفق "القبس".

وأضاف الأمير: «من إسهاماته البارزة إصداره «تقويم العجيري» بشكل متواصل على مدى عشرات السنين والذي كان معتمداً وموثوقاً من قبل مختلف الجهات، مؤكدين أن هذه الإسهامات النيرة ستكون نبراساً ملهماً للأجيال وستظل خالدة في وجدان الجميع.

وسأل الله أن يجزي الفقيد خير الجزاء على ما قدمه ويجعله في ميزان حسناته وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء».

كما بعث ولي العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية إلى أسرة الدكتور صالح محمد العجيري قال فيها: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم د.صالح محمد العجيري رحمه الله وطيب ثراه».

وأعرب ولي العهد عن صادق التعازي والمواساة لفقد أحد رجالات الكويت الأوفياء، مستذكراً مناقب الفقيد ومآثره وما قدمه للوطن العزيز وأبنائه من خدمات جليلة ستظل شاهدة على إخلاصه وحبه للكويت.