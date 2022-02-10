أخبار مصر: زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين 1 يوليو المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات بشأن زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين اعتبارا من 1 يوليو.. تخصيص نصف مليار جنيه حافز تطوير المعلمين.. 1.8 مليار لتكليف الأطباء.. و1.8 مليارا لسد العجز في المعلمين

في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة رجب.. وتعفى مصابى كورونا من رسوم تعديل الحجز

أعلنت مصر للطيران منذ قليل، فى بيان لها أسعار رحلات العمرة بعد استئنافها، حيث قالت فى بيان لها إنه فى إطار استعدادات الشركة الوطنية مصر للطيران للبدء في تشغيل رحلات موسم العمرة لهذا العام ١٤٤٣ هجرية / ٢٠٢٢ ميلادية صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين فقد تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

رسميا.. إعلان أسعار شحن السيارات الكهربائية.. 1جنيه للكيلو وات للأتوبيس على الجهد المتوسط و1.20 قرشا على المنخفض.. المحاسبة بنفس أسعار الشرائح المنزلية للشحن المنزلى.. وإعلان قواعد إنشاء محطات الشحن قريباً

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الأسعار الرسمية لشحن السيارات الكهربائية، والتى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتنظيم عملية بيع الطاقة الكهربائية، وإنشاء محطات شحن جديده بهدف شحن السيارات الكهربائية، المقرر أن يتم تطبيقها مطلع مارس المقبل عقب الإعلان عن القواعد المنظمة لإنشاء محطات الشحن خلال الشهر الجاري.

قرارات رادعة من مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.. إيقاف دعم التموين أو الخبز أو الأسمدة عن المتعدين.. إعداد مشروع قانون لمصادرة المبنى المخالف.. والتعدى جريمة مُخلة بالشرف أبرز القرارات

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

السجن 15 سنة لـ4 متهمين بقتل طالب دافع عن شقيقته بعد معاكستها بالدقهلية

قضت محكمة جنايات الطفل بمحكمة شمال الدقهلية ببلقاس، بمعاقبة 4 متهمين في قضية ‏مقتل إسلام سعد السيد جاد، طالب بكلية الحقوق لاعتراضه على معاكسة شقيقته، والمعروفة إعلاميا بـ شهيد الشهامة، بالسجن 15 سنة ‏على 4 متهمين بالقتل، وبالسجن لمدة 7 سنوات على المتهم الخامس، والذي تولي مراقبة المجني عليه، للانتقام ‏منه بعد أن نهرهم لقيامهم بمعاكسة شقيقته وتجمعهم أمام منزل المجني عليه، و جهزوا أسلحة بيضاء وما أن أبصروه حتى ‏انهالوا عليه بالطعنات وفروا هاربين من مكان الواقعة.‏

مافيا سيارات المعاقين.. "النواب" يسد ثغرات تمنع النصب باسم المعاق.. تفاصيل مناقشة تعديل يسمح لأقارب ذوى الإعاقة من الدرجة الثانية بقيادة سياراتهم.. وممثل الحكومة: سيارة ثمنها مليون جنيه تباع بـ500 ألف

شهدت مناقشات لجنة التضامن بمجلس النواب، بشأن تعديلات على مشروع قانون يسمح لأقارب ذوى الإعاقة من الدرجة الثانية بقيادة سياراتهم، جدلا واسعا، وذلك بعد مطالبة بعض النواب بالتوسع فى السماح لأقارب ذوى الاحتياجات الخاصة من الدرجة الثالثة والرابعة بقيادة سيارة ذوى الإعاقة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة.

"تاون جاس" تنشر صورا لبعض المخالفات فى تركيب سخان الغاز تؤدي لحوادث الاختناق

نشرت شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، عدد من المعلومات التى تهم المواطنين والخاصة بالتعامل مع الغاز الطبيعى، موضحة أنه فى ظل برودة الطقس قد يلجأ بعض العملاء إلى غلق جميع النوافذ والأبواب مما يمثل خطورة على الصحة بشكل عام نظرًا لعدم تجديد الاكسجين الموجود بالشقة وبشكل خاص عند تشغيل الدفايات أو اشعال الفحم للتدفئة أو السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي والبوتجاز على حد سواء حيث أن العامل المشترك فى تشغيل كل ماسبق بالكفاءة المطلوبة هى التهوية الجيدة لمنع عملية الأحتراق الغير كامل وتوالد غاز أول أكسيد الكربون فيما يعرف أنه القاتل الصامت .

شقيقة بسنت خالد ضحية الابتزاز بالغربية تحاول الانتحار بتناول حبة غلال سامة

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، بوصول نيرة خالد شلبي 24 سنة شقيقة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكترونى بالغربية، مصابة بادعاء تسمم وتناول حبة حفظ الغلال السامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأرصاد تحدد فرص الأمطار.. وأجواء شديدة البرودة وغيوم والقاهرة الآن 14 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تجدد فرص سقوط الأمطار علي العديد من المناطق في القاهرة تكون خفيفة الشدة؛ وأجواء شديدة البرودة نتيجة لنشاط الرياح وتكاثر الغيوم وغياب فترات سطوع الشمس.

محمد عبد المنعم يشارك فى مران الأهلى الجماعى للمرة الأولى

انتظم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية للأهلى، التى أقيمت عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى.

المنتخب المصرى يقفز 11 مركزا فى تصنيف فيفا عن شهر يناير.. الفراعنة يحتلون المركز الثانى عربيا والرابع أفريقيا والـ34 عالميا.. وبلجيكا تتصدر الترتيب العالمى والبرازيل الوصيف

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا التصنيف الشهرى لشهر يناير للمنتخبات، واستطاع منتخب مصر القفز للمركز الـ34 عالميا، بعدما كان الفراعنة فى المركز الـ45، حيث جمع الفراعنة حسابيا 42 نقطة من المشاركة فى بطولة الأمم التى احتل فيها المنتخب المركز الثانى خلف المنتخب السنغالى.