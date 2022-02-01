وزير خارجية الجزائر يصل إثيوبيا للمشاركة باجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى

كتب أحمد جمعة

وصل وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، الثلاثاء، إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، معربا عن تطلعه إلى الاجتماع والعمل بشكل وثيق مع الأسرة الأفريقية لتعزيز الأهداف المشتركة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن الدورة ستعقد بمقر المنظمة القارية يومي 2 و3 فبراير الجاري، لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الافريقية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

وستدرس هذه الدورة التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف الآليات واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي، وكذا تجديد عضوية عدد من الهياكل الرئيسية.

كما ستعكف هذه الدورة على التحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في دورتها العادية 35 التي ستجري أشغالها بدولة المقر يومي 5 و6 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يُجري وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة لقاءات عديدة مع نظرائه من الدول الافريقية للتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومواصلة الجهود التي تبذلها بلادنا بهدف الحفاظ على وحدة المنظمة القارية والنأي بها عن محاولات اضعافها وتقسيمها.