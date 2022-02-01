جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت، والذي تطرق إلى العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والقضايا المشتركة والأولويات الحالية.

وكان وزير الخارجية اللبناني زار الكويت ؛ للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية، والتقى فور وصوله بنظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.