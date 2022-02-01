هيئة الرعاية الصحية: نجاح 22 عملية قسطرة قلبية بمستشفى طيبة التخصصى فى يومين

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 22 عملية قسطرة قلبية خلال يومين فقط، وذلك بمستشفى طيبة التخصصى، أحد المستشفيات الخمس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وأوضح بيان الهيئة، اليوم، يأتى ذلك فى إطار خطة هيئة الرعاية الصحية للقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة، مشيرًا أنه تم إجراء كافة العمليات دون أن يتحمل المنتفع أكثر من 300 جنيه فقط للعملية الواحدة كنسبة مساهمصحى الة، تحت مظلة التأمين الشامل.

وتابع البيان: ضمن عمليات القسطرة السالف ذكرها، تم إجراء 4 حالات قسطرة انسداد مزمن بالشرايين التاجية CTO، والتى تتطلب استخدام أسلاك مرشدة ذات مواصفات خاصة وباستخدام القسطرة المتناهية الصغر، فيما تُعد هذه العمليات إحدى الطرق الحديثة فى علاج الانسداد الكامل المزمن فى حالة عدم وجود استجابة للعلاج الدوائى، وتبلغ قيمة العملية الواحدة منها خارج التغطية الصحية الشاملة 150 ألف جنيه فقط.

وتابع البيان، تم إجراء العمليات بنجاح على يد فريق طبى من أمهر الأطباء المتميزين ضم، د.هاني عوض الله "أستاذ القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة عين شمس"، د.حسين كُراع "استشاري و رئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى"، د. عصام بسطاوى "استشاري القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، د.بدوي إمبابي "استشاري القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، د.محمد عبد الغفار "اخصائي القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، د. رشا الحداد "اخصائي القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، التخصصي، د.مينا نبيل "اخصائي القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى"، د.أحمد طلعت "اخصائي القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على إدخال كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة وفق الممارسات الطبية العالمية بمستشفيات الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر والتي تشمل تقديم أكثر من 20 تخصصًا طبيًا للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة، ومنها العديد من الخدمات الطبية التي يتم إجراؤها لأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر، وأهمها جراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية بتقنيات CTO , IVUS، عمليات الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB , EVAR، إضافة إلى القسطرة الطرفية التداخلية وتوسيع الشرايين الطرفية بالبالون مع تركيب الدعامات، وعلاج إصابات الملاعب ومناظير العظام، وجراحات المفاصل الصناعية، ومناظير الجهاز الهضمي، والأشعة التداخلية، وجراحات الوجه والفكين والتجميل.

وتابع أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى طيبة التخصصي، 154 سرير داخلي، 6 غرف عمليات، 8 أسرة تحضير، 10 أسرة إفاقة، 27 اسرة رعاية، 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوي، 22 أجهزة تنفس صناعي، وتضم عدد من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية لتوفير مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، والذي يؤكد استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر يعتمد على تطبيق المعايير العالمية، وخاصة معايير الجودة وسلامة المريض الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى.