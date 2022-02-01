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هيئة الدواء توضح 7 طرق لتجنب الإصابة بالبواسير.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:25 م
هيئة الدواء توضح 7 طرق لتجنب الإصابة بالبواسير.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن عدد من النصائح الهامة لتجنب الاصابة بالبواسير وبحسب هيئة الدواء تضمنت النصائح:
 
1- الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن الغني بالألياف الطبيعية مثل الخضروات والحبوب الكاملة.​
 
2-الاهتمام بتناول ثلاث وجبات يومية منتظمة؛ مما يعمل على انتظام حركة الأمعاء وتقليل الإصابة بالإمساك.​
 
3-الإكثار من شرب الماء. ​
 
4-إضافة الملينات الطبيعية مثل: زيت الزيتون، وزيت جوز الهند إلى الطعام.​
 
5-ينصح بعدم تناول الزيوت المهدرجة وإضافة الألياف الطبيعية إلى الطعام.​
 
6- ممارسة الرياضة.​
7-الدخول إلى الحمام فور الشعور بالرغبة في قضاء الحاجة.
 

هيئة الدواء

البواسير

الحمام

الرياضه

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