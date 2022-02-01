هيئة الدواء توضح 7 طرق لتجنب الإصابة بالبواسير.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية عن عدد من النصائح الهامة لتجنب الاصابة بالبواسير وبحسب هيئة الدواء تضمنت النصائح:
1- الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن الغني بالألياف الطبيعية مثل الخضروات والحبوب الكاملة.
2-الاهتمام بتناول ثلاث وجبات يومية منتظمة؛ مما يعمل على انتظام حركة الأمعاء وتقليل الإصابة بالإمساك.
3-الإكثار من شرب الماء.
4-إضافة الملينات الطبيعية مثل: زيت الزيتون، وزيت جوز الهند إلى الطعام.
5-ينصح بعدم تناول الزيوت المهدرجة وإضافة الألياف الطبيعية إلى الطعام.
6- ممارسة الرياضة.
7-الدخول إلى الحمام فور الشعور بالرغبة في قضاء الحاجة.
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