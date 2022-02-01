نقابة الصيادلة: صرف 28 مليون جنيه إعانات خلال عامين ونصف

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصرعن صرف 28 مليون جنيه لألفين صيدلى من صندوق الزمالة والإعانات بالنقابة، وذلك خلال عامين ونصف فى الفترة من 1مايو 2019 حتى 31 ديسمبر 2021.

وشملت الإعانات المنصرفة الحالات التى أقرها صندوق الاعانات والزمالة وأبرزها حالات وفاة كورونا، والعمليات الكبرى مثل القسطرة والقلب المفتوح، وحالات عجز كلى، وزرع كلى، وزرع كبد، وعجز كلى، وحريق صيدلية اكبرمن 50% و75%، اضافة إلى حالات دخول المستشفى، الأمراض المزمنة، وحالات الاصابة بالسرطان، والوفاة.

وأوضحت نقابة الصيادلة أنه تم إنشاء ودعم تطوير صندوق الإعانات والزمالة لأعضاء النقابة وأسرهم فى إطار حرص النقابة ودورها المهنى والإنسانى فى الوقوف بجانب أعضائها ودعمهم فى كل ماقد يتعرضون له وتيسيراً على ذويهم الذين قد يتأثرون بفقدهم أو محنة عائلتهم ، وتضمنت الإعانات المقدمة الحالات الاتية:-

أولا: يصرف مبلغ 15 ألف جنيه للحالات التالية:

1- حالات الإصابة بمرض السرطان.

2- حالات زراعة الكبد.

3- حالات زراعة الكلى.

4- حالات العجز الكلى أو الجزئى الذى يقعده عن العمل.

ثانياً : تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد أقصى 15 ألف جنيه للحالات التالية:

1- تصرف نسبة 25% من إجمالى التكلفة للحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى (بما لايجاوز الحد الأقصى).

ثالثاً: يصرف مبلغ 10 آلاف جنيه فى حالات:

1- الوفاة

2- عمليات القلب المفتوح.

رابعاً : يصرف مبلغ 5 آلاف جنيه لحالات:

1- عمليات القسطرة

2- حالات العجز الجزئى.

3- التعرض لحادث أدى لإصابة بالغة.

خامساً: حالات حريق الصيدليات

يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء ) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كمايلى:

1- تلفيات أقل من 50% يتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه.

2- تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه.

3- تلفيات أكثر من 75%يتم صرف مبلغ 40 ألف جنيه.

ويصرف المبلغ المستحق كما يلى :_

1- للصيدلى مالك الصيدلية.

2- للصيدلى المالك والصيدلى المستأجر مناصفة فيما بينهما إذا ما كانت الصيدلية مؤجرة.

سادساُ: دعم شهداء كورونا:

يصرف مبلغ خمسين ألف جنية إعانة وفاة الصيدلى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.