ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بكنيسة الدير غرب الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية اسماء على بدر

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع في كنيسة الدير بدائرة قسم شرطة اللبان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكنيسة الدير باللبان، التابعة لحي الجمرك الإسكندرية، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والحريق بالإسكندرية إلي مكان الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق محدود نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل الكنيسة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.