اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 09:26 م
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مصرع مواطن وإصابة 11 فى حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:53 م
مصرع مواطن وإصابة 11 فى حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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لقي مواطن مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.
 
قبل بوابة تحصيل الرسوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة و7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 11 آخرين وتم نقل الجثة لمستشفي طامية المركزي  والمصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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