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مصرع فتاة تحت عجلات القطار بقرية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 07:44 م
مصرع فتاة تحت عجلات القطار بقرية بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقيت فتاة مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار المتجه من سيدي غازي إلى محطة قطار كفر الشيخ، وذلك أثناء عبورها، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، عقب إبلاغ الشرطة وذلك تحت تصرف جهات التحقيق، لإصدار قرار بشأن الجثمان.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد الحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي  قسم شرطة سيدي غازي بلاغا، يفيد دهس قطار سيدي غازي المتجه لكفر الشيخ،«أماني محمد سويلم»، 28 سنة أثناء عبورها محطة السكة الحديد، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقل عدد من قيادات قسم الشرطة وقيادات شرطة السكة الحديد إلى مكان الحادث، وتبين أن الفتاة أثناء عبورها لم تنتبه لقدموه قطار، فدهسها، تحرر محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة .
 
سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية

 

 


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