اليوم السابع
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مصرع شاب فى مشاجرة بمدينة بنى سويف

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:34 ص
مصرع شاب فى مشاجرة بمدينة بنى سويف مستشفى بنى سويف التخصصى
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شاب مصرعه، منذ قليل، إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، بعد مشاجرة بمنطقة جسر البحر بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بمنطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وضبط أطرافها، وكشف ملابساتها.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى " ع . ف . م "، ٤١ عام مقيم مدينة بنى سويف جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة فى البطن وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جاري تحرير محضر بالواقعة وضبط أطراف المشاجرة وكشف ملابساتها، حيث فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمكان الحادث، وجار إخطار جهات التحقيق للمعاينة ومناظرة الجثة.


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