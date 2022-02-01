مصرع سيدة فى حريق بمنزل غرب كفر الشيخ

لقت سيدة مصرعها فى حريق شب بمنزل بتقسيم 4 غرب مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق وتم إخماده، والتهام الحريق لبعض محتويات الوحدة السكنية.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق بمنطقة تقسيم 4 بكفر الشيخ، وتمكنت الحماية المدنية بالسيطرة على الطريق عثر على سيدة فى منتصف العقد الخامس جثة هامدة نتيجة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت دفن جثمان السيدة..



وتبين من معاينة الأدلة الجنائية لموقع الحادث، أن المتوفاة تدعى عايدة عبد الوهاب محمد هلال 55سنة، وتوصلت جهود فريق البحث بأنه لا يوجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأن الوفاة نتيجة الحريق، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عاري تمام من الصحة، وناشد مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائي الجميع بعد الانسياق وراء تلك الشائعات و انتقاء مصادر المعلومات الخاصة بتلقي الأخبار، وعدم نشر أى أخبار كاذبة.