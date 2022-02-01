مسؤولة أممية: صناديق الاقتراع هي السبيل لحل أزمة الشرعية في ليبيا

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جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ستيفاني وليامز، التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا هو من خلال صناديق الاقتراع.

وذكرت بوابة افريقيا الاخبارية الليبية أن ذلك جاء في لقاء المستشارة الأممية مع رئيس حزب السلام والازدهار بليبيا محمد خالد الغويل ومجموعة من أعضاء الحزب لاستعراض أهداف مهمتها في ليبيا بصفتها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

ونقل الموقع عن تغريدة وليامز بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الحزب تبادل الاهتمام حول وجهات نظر الحزب حول المستقبل السياسي والاقتصادي لليبيا، بما في ذلك إعادة الانتخابات إلى مسارها كأولوية.

وشددت وليامز على أهمية دور الأحزاب السياسية في الحياة المؤسسية والسياسية بليبيا ورفع أصوات ما يقرب من 3 ملايين ليبي سجلوا أسمائهم للتصويت وجددت التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا هو من خلال صناديق الاقتراع.