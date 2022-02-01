مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان وقاطنى عقار الشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى عقار الشرابية، بعد وفاة شخص وزوجته و5 من أبنائه لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، فيما يقوم فريق من النيابة بعمليات المعاينة اللازمة كما يتم إجراء المعاينة لمعرفة الخسائر الناجمة عن تسرب الغاز وسؤال جميع المتواجدين بالمنطقة لجمع البيانات والمعلومات حول الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لواقعة وفاة أسرة كاملة فى الشرابية، أن الحادث ناتج عن تسرب ثانى أكسيد الكربون من السخان، بعد تلف أتوماتيك فصل الغاز داخل الشقة، ونتج عنه وفاة شخص وزوجته و5 من أبنائهم وقامت سيارة إسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

وأضافت المعاينة الأولية، أن المبلغ "طارق.م.ف" 52 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم (ابن خالته المتوفي)، وأفاد أنه يقيم مع نجل خالته بذات العقار فى منزل عائلة، وتلاحظ أن ماتور المياه يعمل باستمرار ولا توجد مياه داخل العقار، فقام بالصعود لجميع الشقق لمعرفه من يقوم بتشغيل الماتور فقام بطرق باب الشقة الخاص بنجل خالته فلم يستجب.

وأوضحت التحريات، أنه لمحاولة فتح الباب استعان بمفك وصحبته "مازن.ط.أ" 21 سنة طالب (نجل أخت المتوفي" وقاموا بفتح باب الشقة استنشقوا رائحة غاز واكتشفوا أن السخان به اشتعال من الخارج من ناحية غرفة الاشتعال، نظرا لطول فترة استخدامه، ما أدى إلى تلف أوتوماتيك فصل الغاز، ونتج عنه وفاة 7 أشخاص وهم "محمد.ش.ص" 58 سنة مدير مدرسة ومقيم بذات العقار و"زوجته" منال.ح.ا" 51 سنة ربه منزل ومقيمه بذات العقار، ووأولادهم " ساره" 26 سنة مدرسة و"عمر" 23 سنة طالب بكلية هندسة، و"عاطف" 19 سنة طالب ثانوية و"سما" 15 سنة طالبة، و"سمية " 13 سنة طالبة " وقامت سيارة اسعاف بنقل جميع المتوفين إلى المستشفى".

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.