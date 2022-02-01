مايا مرسى مشيدة بإعلان النائب العام لطلب معاونى نيابة إناث: لحظة تاريخية

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، لإعلانه طلب النيابة العامة لمعاونى النيابة من ذكور وإناث دفعة 2021.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها مؤكدة أن هذه لحظة تاريخية، متوجهة بالتحية إلى الإرادة السياسية المؤمنة بحقوق المرأة المصرية فى تولى كل المناصب دون أى تمييز وللنائب العام الذى ذلل كل الصعاب، مشيرة إلى أن هذا الإعلان هو حلم تاريخى وبه تعتبر المرأة قد حصلت على كل حقوقها الدستورية فى تولى كل المناصب القضائية دون أى تمييز.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد لجميع المتقدمات.
وكان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه قد تقدم مؤخرا بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لإعلانه عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث بدأ من أول السلم القضائى لأول مرة فى تاريخ المجلس.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها قائلة: "يعد هذا الإعلان الخطوة الأولى فى طريق تحقيق أحد أهم أحلام المرأة المصرية التى ناضلت للوصول إليه على مدار 72 عاما، وهو التعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون أى تمييز"، موضحة أن ذلك الحلم لم يكن ليتحقق دون الدعم والمساندة القوية من الإرادة السياسية المؤمنة بتمكين المرأة، قائلة "خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى الداعم الأول للمرأة المصرية على إهدائه المرأة عصراً ذهبياً تتحقق فيه جميع أحلامها وطموحاتها".
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