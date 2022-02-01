مايا مرسى مشيدة بإعلان النائب العام لطلب معاونى نيابة إناث: لحظة تاريخية

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، لإعلانه طلب النيابة العامة لمعاونى النيابة من ذكور وإناث دفعة 2021.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها مؤكدة أن هذه لحظة تاريخية، متوجهة بالتحية إلى الإرادة السياسية المؤمنة بحقوق المرأة المصرية فى تولى كل المناصب دون أى تمييز وللنائب العام الذى ذلل كل الصعاب، مشيرة إلى أن هذا الإعلان هو حلم تاريخى وبه تعتبر المرأة قد حصلت على كل حقوقها الدستورية فى تولى كل المناصب القضائية دون أى تمييز.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد لجميع المتقدمات.