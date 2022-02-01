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لبنان: حزبا جعجع وجنبلاط يعلنان التحالف فى الانتخابات النيابية المقبلة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 07:33 م
لبنان: حزبا جعجع وجنبلاط يعلنان التحالف فى الانتخابات النيابية المقبلة أكرم شهيب عضو كتلة اللقاء الديمقراطى
بيروت /أ ش أ/

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أعلن النائب أكرم شهيب عضو كتلة اللقاء الديمقراطى (الكتلة النيابية للحزب التقدمى الاشتراكى برئاسة وليد جنبلاط) أن الحزب سيتحالف مع حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع فى الانتخابات النيابية المقبلة فى مختلف المناطق، مؤكدًا أن أسماء المرشحين قيد الدراسة حاليًا.

 

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم عقب لقاء جمع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع عضوى كتلة اللقاء الديمقراطى النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، موفدين من رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط.

 

وعقب اللقاء الذى استغرق ساعتين من الوقت، أكد شهيب أن التلاقى بين الحزبين ليس جديدًا والتنسيق قائم ومستمر، معتبرًا أن هناك نظرة مشتركة تجمع الحزبين وهو السعى لوطن تسوده العدالة والحرية وكرامة الانسان لا منصة او ساحة لآخرين.

 

وأشار إلى أهمية الاستحقاق الانتخابى المقبل كفرصة للقوى السياسية مع شخصيات وقوى وطنية من أجل التغيير الحقيقى والعدالة الاجتماعية ومن أجل السيادة وحماية الدستور وصون الحريات.

وكان وزير الداخلية اللبنانى بسام مولوي، قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات النيابية بدء من 10 يناير الماضى وحتى مارس المقبل، على أن تجرى الانتخابات النيابية فى الداخل فى 15 مايو المقبل.

 


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