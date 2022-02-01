قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا من مخيم الأمعرى برام الله والبيرة

وكالات الأنباء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، 14 مواطنا من مخيم الأمعرى بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للمخيم 14 مواطنا وهم: عمر أبو عطية، وفتحي عماد، وحمزة عقل، وكفاح طملية، وإيهاب أبو شوشة، وحمادة حماد، وأحمد براش، وابراهم العطعوط، وحسين رضوان، ومهند سمارة، ومحمد أبو صيدة، ومحمد اليويو، ويزن عابد، وعوض النوبانى.

وأشارت المصادر الى إصابة شاب في المخيم، بعد أن هاجمه كلب بوليسى خلال الاقتحام.

فى السياق، تواصل قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق فى المحافظة، حيث تتواجد فى حى الجنان، وسطح مرحبا بمدينة البيرة.