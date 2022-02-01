طموحاته تحطمت على يد أمن الجيزة.. تاجر مخدرات يكشف كواليس سقوطه بأقراص مخدرة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تاجر مواد مخدرة، سقط في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة في كرداسة، عن مصدر حصوله على المضبوطات، وذكر أنه يتحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه.

واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في كرداسة، مشيرا إلى أنه لجأ إلى تجارة المخدرات للوصول للثراء السريع، إلا أن طموحاته تحطمت على يد رجال المباحث، بعد سقوطه في كمين تم إعداده له.

وقال المتهم أنه كان يستعد لترويج الأقراص المخدرة بين زبائنه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمركز شرطة كرداسة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، تم إعداد كمين له والقبض عله، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها بين عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.