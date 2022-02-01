اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:24 م
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طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة بالسعودية وصحو بالإمارات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة بالسعودية وصحو بالإمارات طقس الخليج - أرشيفية
وكالات

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السعودية
 
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول غربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 
الإمارات
 

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

طقس البحرين

 قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس الإثنين، غائم جزئيا أحيانا وبارد نسبيا خل ل الليل.

أما الرياح فهي شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، تتحو ل إلى جنوبية شرقية هذه الليلة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 22 م درجة الحرارة الصغرى 12 م، أما الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 35%

الكويت

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إن طقس اليوم بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، خلال الليل.

أما نهارًا، فهو مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق، ودرجة الحرارة الصغرى: 07 °ﻡ


طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

الكويت

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