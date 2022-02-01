شرطة التموين تضبط 1194 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجاري والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة)، وأسفرت عن ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، منها:

ضبط 212 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 1طن، وضبط 24 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت (49,969 طن – 18517 عبوة – 4 قطعة – 135 لتر)، وضبط 12 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (11,447 طن).

كما نجحت القوات في ضبط 10 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت (1,150 طن - 91651 قطعة – 950 لتر)، وضبط 23 قضية اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (43000 لتر – 3 أسطوانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.