اليوم السابع
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شرطة التموين تضبط 1194 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:36 م
شرطة التموين تضبط 1194 قضية متنوعة خلال 24 ساعة شرطة التموين-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجاري والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة)، وأسفرت عن ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، منها:
 
ضبط 212 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 1طن، وضبط 24 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت (49,969 طن – 18517 عبوة – 4 قطعة – 135 لتر)، وضبط 12 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (11,447 طن).
 
كما نجحت القوات في ضبط 10 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت (1,150 طن - 91651 قطعة – 950 لتر)، وضبط 23 قضية اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (43000 لتر – 3 أسطوانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

شرطة التموين

شرطة التموين والتجارة

الأمن العام

الاستيلاء على المال العام

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أخبار الحوادث

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