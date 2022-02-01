شرطة البيئة والمسطحات تضبط 401 كيلو جرام مواد غذائية بدون ترخيص

كتب: محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – بنى سويف) أسفرت جهودها عن ضبط (2 مطعم – ثلاجة لحفظ الأسماك "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القاهرة بمضبوطات بلغت (401 كيلو جرام مواد غذائية بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط 5 قضايا (عدد 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص "لإنتاج وتعبئة الكيماويات والمطهرات والمنظفات المنزلية – إنتاج وتعبئة أسطوانات الأكسجين المستخدمة في المستشفيات – إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية فى تصنيع أدوات المائدة – إنتاج وتداول الأكواب والأطباق الورقية – تنقية وتداول زيوت المحركات المتهالكة" بنطاق مديرية أمن الجيزة) بمضبوطات بلغت 16 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات مجازر حيوانية ومركزات أعلاف – 35 طن مواد خام سائلة وبودرة تستخدم في تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية – 32 طن منتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية – 37 طن مواد خام عبارة عن خزانات معبأة أكسجين وغازات مجهولة المصدر تستخدم فى تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبية وطفايات الحريق – 400 أسطوانة أكسجين معبأة بمواد غازية – 450 طفاية حريق معبأة بمواد كيمائية وغازية - 23٫500 طن مواد ومنتج نهائي لأدوات مائدة وأكواب ورقية - 12٫500 مخلفات بترولية خطرة) وجميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

كما تم ضبط مصنع عشوائي بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة مركزات الأعلاف الخاصة بالحيوانات الأليفة بنطاق مديرية أمن الجيزة "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (14 طن مواد خام عبارة عن "زيوت طعام – جلسرين – فول صويا – كبدة – أسماك" منتهية الصلاحية تستخدم في تصنيع مركزات وإضافات الأعلاف الخاصة بالحيوانات الأليفة مغشوشة – 2 طن منتج نهائي لمركزات وإضافات أعلاف بروتينية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة ومعدة للتداول- خط إنتاج غير مرخص لإنتاج وتعبئة مركزات الأعلاف من البروتين منتهى الصلاحية)، وضبط 140 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن بنى سويف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.