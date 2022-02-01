سلطنة عُمان والهند تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى فى كلا البلدين

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بحث الأمين العام بوزارة الدفاع بسلطنة عمان الدكتور محمد بن ناصر الزعابي، مع أمين وزارة الدفاع الهندية أجاي كومار، سبل تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في كلا البلدين والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.



وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن ذلك جاء خلال الاجتماع الـ11 للجنة العُمانية-الهندية المشتركة للتعاون العسكري والذي عُقد بالعاصمة الهندية نيودلهي حيث ترأس الجانب العُماني الدكتور محمد بن ناصر الزعابي، فيما ترأس الجانب الهندي أجاي كومار، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، والشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند.



كما التقى الأمين العام بوزارة الدفاع العُمانية -على هامش الاجتماع- كلا من رئيس أركان سلاح الجو الهندي ورئيس أركان البحرية الهندية، وتم خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر حول بعض مجالات التعاون العسكري القائمة بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين.