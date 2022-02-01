روسيا: نتوقع تقديم مرشح مناسب لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا

موسكو /أ ش أ/

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مرشحا مناسبا لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى أسرع وقت ممكن.

وأضافت الخارجية الروسية - فى بيان على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء - أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة فى ظل غياب رئيس يتفق عليه أعضاء مجلس الأمن الدولى فى المرحلة الحالية الحاسمة من التسوية الليبية يضعف الوساطة المحتملة وسلطة وفعالية جهود الأمم المتحدة.

وأكدت إصرار روسيا على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للطرفين بشأن القضايا المتبقية لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا من أجل ضمان عملها الكامل وفقا للتفويض المنصوص عليه فى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم نحو تسوية سياسية طويلة الأمد إلا إذا تم ضمان طبيعتها الشاملة ومشاركة جميع القوى المؤثرة فيها.

وكان مجلس الأمن الدولى قد صوت للمرة الثالثة وبإجماع أعضائه الـ15 أمس الاثنين لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لمدة 3 أشهر فقط.