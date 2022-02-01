اليوم السابع
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رجال الشرطة يزورون المرضى بالمعهد القومى للأورام

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:22 م
رجال الشرطة يزورون المرضى بالمعهد القومى للأورام معهد الأورام - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أوفدت أكاديمية الشرطة عدد من الضباط والضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة فى زيارة لأطفال المعهد القومى للأورام.
 
كان فى استقبالهم مدير المعهد القومى للأورام وفريق العمل بالمستشفى، والتقى طلبة وطالبات الكلية بالأطفال المرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية والتقاط الصور التذكارية، كما حرص عدد من ضباط وضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة على التبرع بالدم لصالح مرضى المعهد.
 
ومن جانبهم، توجه القائمين على إدارة المعهد بالشكر لوزارة الداخلية، معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابى ومعنوى فعال فى نفوس الأطفال المرضى، مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمشهودة فى كافة المجالات الأمنية، ودور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

معهد الاوارم

رجال الشرطه يزورن معهد الاورام

الشرطه

الداخليه

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