اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:28 ص
أكرم القصاص
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تونس تقرر رفع أسعار الطاقة جزئيا بدء من الثلاثاء

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:53 ص
تونس تقرر رفع أسعار الطاقة جزئيا بدء من الثلاثاء الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

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قررت وزارتا "الصناعة والطاقة" و"التجارة وتنمية الصادرات" التونسيتان، رفع أسعار المواد البترولية جزئيًا، بدءًا من الثلاثاء، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لعام 2022. ويعد القرار خطوة في اطار احتواء العجز المالي وتحقيق الإصلاح في البلاد، في إطار حزمة من الإجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد في الأسابيع الماضية.

تونس

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أسعار الطاقة في تونس

الحكومة التونسية

الاصلاح في تونس

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