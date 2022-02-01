اليوم السابع
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توزيع مساعدات من الشرطة على البسطاء بمدينة الأمل

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:10 م
توزيع مساعدات من الشرطة على البسطاء بمدينة الأمل وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقاً") .
      
وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الإحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

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الشرطه والبسطاء

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