توزيع مساعدات على أسر المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب محمود عبد الراضي

أقيمت احتفالية بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون تنسيقًا بين إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية والعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعدد من المُفرج عنهم وأسر النزلاء، وتم خلال الحفل توزيع بعض المساعدات العينية لـ(118) حالة مفرج عنهم وأسر النزلاء، كا تم تجهيز (6) حالات زواج، بالإضافة إلى إقامة (13) مشروعا متناهى الصغر لعدد من المفرج عنهم، وكذا تشغيل (50) من المفرج عنهم بعدد من الصوب الزارعية التى تم تجهيزهم بمعرفة القطاع.

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70 لعام 2022، واستمراراً لتنفيذ الاستراتيجية العقابية الحديثة لتأهيل ورعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسر النزلاء، وفى إطار برنامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لتمكينهم للاندماج فى المجتمع.