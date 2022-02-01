اليوم السابع
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توافد المواطنين لتشييع جثمان اللواء عبد السلام المحجوب بمسجد آل رشدان

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:59 ص
توافد المواطنين لتشييع جثمان اللواء عبد السلام المحجوب بمسجد آل رشدان اللواء عبدالسلام المحجوب
كتب: إبراهيم سعيد - محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لتوافد المواطنين وأقارب اللواء عبد السلام المحجوب على مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وكان توافد عدد من الشخصيات العامة أبرزهم زكريا عزمى وأئمة الأزهر والأوقاف والقيادات العسكرية، ومن المقرر دفنه بمقابر الوفاء والأمل. 
 
 
وسبق وشغل اللواء عبد السلام المحجوب منصب محافظ الإسكندرية، وحرص الكثيرون على نعيه ومنهم جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق ووزير النقل السابق الذى نعاه من خلال حسابه على تويتر وكتب: توفى إلى رحمة الله سيادة اللواء الوزير محمد عبد السلام المحجوب، والجنازة بعد صلاة الظهر، من مسجد آل رشدان، أمام الباب الرئيسى لاستاد القاهرة"، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر".
 
ويعتبر الراحل واحدًا من أبرز الرجال ممن شغلوا منصب محافظ الإسكندرية والعديد من المناصب الحكومية البارزة خلال مسيرته.
 

وفاة عبدالسلام المحجوب

وفاه عبد السلام المحجوب

عبدالسلام المحجوب

عزاء عبدالسلام المحجوب

اللواء عبد السلام المحجوب

عبد السلام محجوب

عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية الاسبق

اللواء عبد السلام محجوب

جنازة المحجوب

جنازة عبد السلام المحجوب

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