بث مباشر لفاجعة الشرابية.. مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسرب غاز فى شقتهم

كتب إيهاب المهندس

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا حول واقعة العثور على 7 متوفين من أسرة واحدة، بعدما توفوا نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية، ونقل جميع المتوفين إلى المستشفى.

وكشفت المعاينة الأولية لواقعة وفاة أسرة كاملة في الشرابية، أن الحادث ناتج عن تسرب ثانى أكسيد الكربون من السخان، بعد تلف أتوماتيك فصل الغاز داخل الشقة، ونتج عنه وفاة شخص وزوجته و 5 من أبنائهم وقامت سيارة إسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

وأضافت المعاينة الأولية، أن المبلغ "طارق.م.ف" 52 سنة بالمعاش ومقيم دائره القسم (ابن خالته المتوفي)، وأفاد أنه يقيم مع نجل خالته بذات العقار في منزل عائلة، و تلاحظ أن ماتور المياه يعمل باستمرار ولا توجد مياه داخل العقار، فقام بالصعود لجميع الشقق لمعرفه من يقوم بتشغيل الماتور فقام بطرق باب الشقة الخاص بنجل خالته فلم يستجب.

وأوضحت التحريات، أنه لمحاولة فتح الباب استعان بمفك وصحبته "مازن.ط.أ" 21 سنة طالب (نجل أخت المتوفي" وقاموا بفتح باب الشقة استنشقوا رائحة غاز و اكتشفوا أن السخان به اشتعال من الخارج من ناحية غرفة الاشتعال، نظرا لطول فترة استخدامه، ما أدى إلى تلف أوتوماتيك فصل الغاز، ونتج عنه وفاة 7 أشخاص وهم "محمد.ش.ص" 58 سنه مدير مدرسة و مقيم بذات العقار و "زوجته" منال.ح.ا" 51 سنة ربه منزل و مقيمه بذات العقار ، ووأولادهم " ساره" 26 سنة مدرسة و"عمر" 23 سنة طالب بكلية هندسة ، و"عاطف" 19 سنة طالب ثانوية و "سما" 15 سنة طالبة ، و"سمية " 13 سنة طالبة " وقامت سيارة اسعاف بنقل جميع المتوفين الى المستشفى".