اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 10:38 م
أكرم القصاص
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"الوزراء السعودى" يستعرض مخرجات الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 05:15 م
"الوزراء السعودى" يستعرض مخرجات الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب مجلس الوزراء السعودى
أ ش أ

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استعرض مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بدولة الكويت، الرامية لتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأعضاء بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق لترسيخ التنمية والازدهار في المنطقة، ودعم جميع السبل والجهود لإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.


وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تناول ما صدر عن اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ من إدانة للاعتداءات المتكررة التي تشنها المليشيا الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على المملكة والإمارات، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.


السعودية

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الكويت

الجامعة العربية

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