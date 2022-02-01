النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى حول حريق شقة جار وفاء عامر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل داخل شقة سكنية بعقار تقطن فيها الفنانة وفاء عامر، كما طلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية، حول أسباب اشتعال النيران.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بعقار بمنطقة الدقي، دون إصابات، وتبين أن الفنانة وفاء عامر تقيم بإحدى الشقق السكنية به، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة الدقي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون إصابات.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال مالكها، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونشرت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك "شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان مرور العجوزة والنجدة ومطافئ العجوزة ورجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة والمعاملة عشمنا فيكم حريق في العمارة".