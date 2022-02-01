"النواب الليبى" يكلف ببدء إجراءات اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء يوم 8 فبراير

أ ش أ

قرر مجلس النواب الليبى تكليف مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء في ليبيا وفحصها للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، على أن تخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة الليبي لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس يوم 7 فبراير المقبل للاستماع للمترشحين ويوم 8 فبراير لاختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء فى تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، عقب ختام جلسة مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق الليبية، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني أحميد حومه، والتى تم خلالها استعراض وبحث عدد من القضايا؛ اعقبها الاستماع لإحاطة لجنة خارطة الطريق حول ما توصلت إليه من نتائج وكذلك ملاحظات عدد من النواب.



وأضاف بلحيق أنه سيتم في جلسة الثلاثاء عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب، بالإضافة إلى مطالبة لجنة المالية بالمجلس بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه في جلسة الإثنين القادم، وكذلك مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية، وأيضا مطالبة النائب العام في التحقيق في منع طائرة السادة النواب من الهبوط في مطار معيتيقة.



كما أوضح بليحق أنه سيتم مطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبى باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب، وكذلك عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين والاخلال بواجباتهم في جلسة الثلاثاء.