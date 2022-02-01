المترو: لا أعطال بحركة الخط الثانى.. وزحام محطة فيصل بسبب تأخر تقاطر أحد القطارات

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بشركة المترو أنه لا توجد أعطال فى حركة قطارات الخط الثانى للمترو، وأن الحركة حاليا طبيعية فى خطوط المترو وكافة المحطات.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن ما ظهر من تكدس فى محطة فيصل كان بسبب تأخر زمن تقاطر أحد القطارات، وأن حركة القطارات بالمحطة طبيعية حاليا.

وجددت شركة المترو تحذيراتها للركاب لعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيتم توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيه.