اليوم السابع
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الكهرباء: 9 آلاف عدد المتدربين من أفريقيا حتى الآن

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:00 ص
الكهرباء: 9 آلاف عدد المتدربين من أفريقيا حتى الآن الدكتور محمد شارك وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت ــ رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على تقديم كل أوجه التعاون والدعم الفني لدول أفريقيا، موضحا أن مصر تحرص على نقل الخبرات في كافة المجالات بشكل عام وفى مجال الكهرباء بشكل خاص لأفريقيا.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت بتدريب ما يقرب من 9 آلاف من مختلف الدول الأفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أنه منذ جائحة كورونا تم تحويل التدريب ليصبح اونلاين وذلك من منطلق حرص القطاع على عدم توقف هذا البرنامج التدريبي الهام.
 
وقال حمزة، إن هذه البرامج التدريبية شملت عددا من المتدربين من دول حوض النيل والقرن الأفريقى من بوروندى، جيبوتى، الكونغو الديمقراطية، إريتريا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا، وغيرها، لافتا إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن عدد من الدورات التدريبية الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل فى مجالات الكهرباء فى مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول فى مختلف مجالات الطاقة.
 
وأشار حمزة إلى أن برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات تعد ذات أهمية قصوى من أجل تدعيم وتعزيز العلاقات التاريخية بين الدول والوصول إلى شراكة حقيقية لتحقيق النفع المشترك والأهداف المرجوة.
 
وتابع حمزة، أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف ، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

افريقيا

وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة

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