اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يعلن تطهير 53% من المساحات الملوثة بالألغام فى البلاد

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:11 م
العراق يعلن تطهير 53% من المساحات الملوثة بالألغام فى البلاد ألغام - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العراق اليوم الثلاثاء تطهير أكثر من 53% من المساحات الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في البلاد منذ عام 2004 وحتى الآن.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبدالرزاق قوله "إن مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام في عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومترا مربعا".


وأشار إلى أن "المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ2761 كيلومترا مربعا، أي تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام في العراق".


وأوضح أن أكثر المناطق تلوثا هي المناطق الجنوبية لاسيما محافظة البصرة التي تعد أكثر المحافظات تلوثا في العراق ثم تأتي بعدها "المحافظات المحررة" ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط.


وأكد عبدالرزاق أن برنامج إزالة التلوثات "وطني عراقي" إلا أن هناك منظمات دولية تحصل على منح وتأتي تعمل في العراق إضافة إلى الجهود الوطنية متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية والشركات والمنظمات العاملة في البلاد.


العراق

الألغام

الألغام فى العراق

الاتفاقية الدولية لإزالة الألغام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة