العثور على جثة مسن داخل شقة بالهرم.. والتحريات: وفاة طبيعية

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسن داخل شقة مستأجرة بمنطقة الهرم، وتبين أنه يحمل جنسية دولة عربية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة مستأجرة يقيم بها مسن يحمل جنسية دولة عربية.

أجرى رجال المباحث مناظرة للجثة وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.