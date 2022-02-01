السيطرة على حريق بكنيسة الدير بحى الجمرك فى الإسكندرية دون أى إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع فى كنيسة الدير بمنطقة اللبان التابعة لحي الجمرك، دون أى إصابات.

وكان بلاغا قد ورد باندلاع حريق بكنيسة الدير باللبان، التابعة لحي الجمرك الإسكندرية، فيما كلف اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، الإدارات المعنية بالحي بالانتقال للموقع ومتابعة تداعيات الحريق، مضيفا أنه اتضح اندلاع الحريق، وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، جاء ذلك بوجود قوات قسم شرطة اللبان.

وأشار البيان الصادر عن الحى إلى أن الحريق الذى اندلع بكنيسة الدير باللبان، بسبب ماس كهربائى.