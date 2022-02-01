اليوم السابع
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السيطرة على حريق بكنيسة الدير بحى الجمرك فى الإسكندرية دون أى إصابات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 08:30 م
السيطرة على حريق بكنيسة الدير بحى الجمرك فى الإسكندرية دون أى إصابات حريق - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع فى كنيسة الدير بمنطقة اللبان التابعة لحي الجمرك، دون أى إصابات.
 
وكان بلاغا قد ورد باندلاع حريق بكنيسة الدير باللبان، التابعة لحي الجمرك الإسكندرية، فيما كلف اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، الإدارات المعنية بالحي بالانتقال للموقع ومتابعة تداعيات الحريق، مضيفا أنه اتضح اندلاع الحريق، وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، جاء ذلك بوجود قوات قسم شرطة اللبان.
 
وأشار البيان الصادر عن الحى إلى أن الحريق الذى اندلع بكنيسة الدير باللبان، بسبب ماس كهربائى.
 

وقدمت إدارة الحماية المدنية فى وقت سابق مجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:

 

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

 


اخبار مصر

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