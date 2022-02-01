السنة الصينية الجديدة.. الصين تحتفل بعام النمر 4652.. فما سر التسمية؟

تحتفل الصين اليوم الثلاثاء ببدء العام الصينى الجديد 2022، والذى يعد أهم يوم فى التقويم الصينى، حيث يحتفل أكثر من مليار شخص مع أقاربهم ويشاركون فى مسيرات فى الشوارع ويصلون من أجل الحظ السعيد فى العام المقبل.
ويرصد اليوم السابع خلال الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن احتفال الصين بعام النمر:
- الثلاثاء 1 فبراير رأس السنة القمرية الجديدة وفقًا للتقويم الصينى
- العام الحالى 2022 نكون فى السنة 4652 الصينية
- يطلق على رأس السنة الصينية أيضا عيد الربيع
عام النمر (2)
- السنة مبنية على التقويم القمرى الصينى حيث إن تاريخها يختلف كل عام
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- يبدأ الشهر بيوم اقتران القمر ويبلغ طوله حوالى 28 يوما
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- السنة الصينية العادية لها 12 شهرًا
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- يضيف الصينيون شهرًا إضافيًا (سنة كبيسة) كل 3 سنوات تقريبا
عام النمر (3)
- تحمل كل سنة اسم حيوان مختلف من الأبراج الصينية، وهى: "الجرذ، الثور، والنمر، والأرنب، والتنين، والأفعى، والحصان، والخروف، والقرد، والديك، والكلب، والخنزير"
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- السنة الجديدة التى تبدأ الثلاثاء يطلق عليها عام النمر
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- اختلفت القصص وراء تسمية الأبراج الصينية بأسماء الحيوانات
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- إحدى الأساطير تقول إن إمبراطوراً صينياً منذ زمن طويل قد استدعى الحيوانات لحمايته ولم يأت سوى 12 حيوانا، فسميت الأبراج تبعاً لها.
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