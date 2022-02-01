السنة الصينية الجديدة.. الصين تحتفل بعام النمر 4652.. فما سر التسمية؟

تحتفل الصين اليوم الثلاثاء ببدء العام الصينى الجديد 2022، والذى يعد أهم يوم فى التقويم الصينى، حيث يحتفل أكثر من مليار شخص مع أقاربهم ويشاركون فى مسيرات فى الشوارع ويصلون من أجل الحظ السعيد فى العام المقبل.

ويرصد اليوم السابع خلال الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن احتفال الصين بعام النمر: