الرى تكشف توقعات سقوط الأمطار على المحافظات حتى الخميس المقبل "خرائط"

كتبت أسماء نصار

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الرى والموارد المائية عن توقعات سقوط الأمطار، من اليوم الثلاثاء حتى الخميس، حيث توقع المركز اليوم الثلاثاء احتمالية تعرض مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم، فيما يتوقع المركز عدم سقوط أمطار غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أيضا وفقا لمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الرى يوم الخميس المقبل أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم وتتعرض شمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 13 درجة، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن ترتفع لتسجل القاهرة 18 درجة لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار شديدة البرودة ليلا.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : تواصل درجات الحرارة ارتفاعاتها خلال 48 ساعة القادمة، ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد وجود أتربة عالقة بالجو ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة على السواحل الشمالية الغربية.