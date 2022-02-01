الرى تعلن حاجتها لـ 240 مهندساً فى 5 تخصصات

كتبت أسماء نصار

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الموارد المائية والرى، لـ 240 مهندس فى عدد من التخصصات " 190 مدني - 15 كهرباء - 4 حاسب آلي - 29 ميكانيكا - 2 اتصالات" عن طريق التعيين، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية في رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين فى الوظائف المعلن عنها أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، و حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديب نهائي ما لم تمض على صدره 4 سنوات على الأقل، و ألا يزيد السن عن 30 عاما وأن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة فى التخصصات المطلوبة، و أن يكون مقيد بنقابة المهندسين أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، و أن يقرر المتقدم بقبول العمل فى أى مكان فى مصر، وفق ما تقتضيه مصلحه العمل بالوزارة، وسداد مبلغ قدره 22 جنيها فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الايداع بكافه فروع " البنك الأهلى المصرى - بنك مصر - بنك القاهرة" والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافه محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حصيله رسوم أداء شغل الوظيفة الحكومية.

أوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة هى صورة شخصية للمتقدم، و صورة بطاقة الرقم القومى، وتكون سارية "وجهين" و صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهه للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونسخة المؤهل الدراسى، و صورة المؤهل الأعلى إن وجد، و صورة كارنيه نقابة المهندسين، و الموافقه على الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، و شهادة التأهيل، و بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة، و صورة من ايصال الإيداع، و يتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبار من 20 -2- 2022 حتى 7-3- 2022.