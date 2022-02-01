اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تعلن حاجتها لـ 240 مهندساً فى 5 تخصصات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:07 م
الرى تعلن حاجتها لـ 240 مهندساً فى 5 تخصصات وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الموارد المائية والرى، لـ 240 مهندس فى عدد من التخصصات " 190 مدني - 15 كهرباء - 4 حاسب آلي - 29 ميكانيكا - 2 اتصالات" عن طريق التعيين، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية في رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية.
 
ويشترط فيمن يتقدم للتعيين فى الوظائف المعلن عنها أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، و حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديب نهائي ما لم تمض على صدره 4 سنوات على الأقل، و ألا يزيد السن عن 30 عاما وأن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة فى التخصصات المطلوبة، و أن يكون مقيد بنقابة المهندسين أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، و أن يقرر المتقدم بقبول العمل فى أى مكان فى مصر، وفق ما تقتضيه مصلحه العمل بالوزارة، وسداد مبلغ قدره 22 جنيها فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الايداع بكافه فروع " البنك الأهلى المصرى - بنك مصر - بنك القاهرة" والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافه محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حصيله رسوم أداء شغل الوظيفة الحكومية.
 
أوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة هى صورة شخصية للمتقدم، و صورة بطاقة الرقم القومى، وتكون سارية "وجهين" و صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهه للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونسخة المؤهل الدراسى، و صورة المؤهل الأعلى إن وجد، و صورة كارنيه نقابة المهندسين، و الموافقه على الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، و شهادة التأهيل، و بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة، و صورة من ايصال الإيداع، و يتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبار من 20 -2- 2022 حتى 7-3- 2022.
 
 
2 (2)
 

1 (2)
 

 


الرى

وظائف الرى

مهندسين الرى

وزارة الرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرا الرى والبيئة يبحثان آلية تضمين قضايا المياه بمؤتمر المناخ المقبل

الإثنين، 31 يناير 2022 11:50 ص

وزير الرى: إجراءات فورية لتخفيض مناسيب المياه المرتفعة ببحيرة وادى مريوط

السبت، 29 يناير 2022 10:36 ص

وزير الرى يبحث مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمى تعزيز التعاون المشترك

الخميس، 27 يناير 2022 10:35 ص

وزير الرى يكشف عن تنفيذ 1054 منشأة بتكلفة 4.30 مليار جنيه.. التفاصيل

الإثنين، 24 يناير 2022 11:08 ص

وزير الرى: دلتا النيل من المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية لتغير المناخ

الأحد، 23 يناير 2022 09:40 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة