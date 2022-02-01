وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، إن هجمات داعش العنيفة هي تذكير خطير للعالم بأن هذه الجماعة الإرهابية لا تزال تمثل تهديدا للأمن والسلم الدولي يجب هزيمته، مضيفا أن معركة الحسكة تذكير بان الهزيمة الدائمة لداعش تتطلب دعم المجتمع الدولي.

ودعت الخارجية الأمريكية التحالف الدولي لهزيمة داعش إلى تحسين ظروف الاحتجاز الأمني والإنساني لمقاتلي داعش ودعم مبادرات إعادة التأهيل، كما دعت إلى إعادة رعاياهم والمحتجزين الآخرين في شمال سوريا على وجه السرعة.

وكان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أكد أن التهديد الصادر عن تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، ما زال قائما، وقال كيربي "لا نريد تمدد رقعة النزاع لكن هدفنا في البنتاجون يكمن في إبقاء التركيز ،على التهديد الإرهابي النابع من داعش في سوريا وفي العراق أيضا بصراحة القول".