الحبس مع الشغل عامين لفكهانى وحداد حازا هيروين بالشرقية

الشرقية _ فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وأمانة سر خالد إسماعيل ، ويامن محمود، بمعاقبة فكهانى وحداد بالحبس مع الشغل لمدة عامين، وغرامة 10 ألاف جنيه ومصادرة المضبوطات ، لإدانتهما فى القضية رقم 15015 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط مباحث القسم ، بقيام " إسلام . م . م " 26 عاما ويعمل فكهاني، و " رضا . م . م " 27 عاما ويعمل حداد مقيمان بدائرة القسم ، بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على 19 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالى ، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على 23 لفافة لذات المخدر ومبلغ مالي، بالفحص تبين أن إجمالى كمية المخدر المضبوطة 43 لفافة وزنت 18 جرام ، وبمواجهتهما عزى حيازتهما واحرازهما للجوهر المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.