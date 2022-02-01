اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إعدام 4 أشخاص رميا برصاص وسجن آخرين متهمين بالانتماء لـ"الشباب" الصومالية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:10 م
إعدام 4 أشخاص رميا برصاص وسجن آخرين متهمين بالانتماء لـ"الشباب" الصومالية مليشيات الشباب الإرهابية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة القوات المسلحة بولاية بونتلاند الصومالية، اليوم، الثلاثاء، أحكاماً متفاوتة ضد عناصر متهمين بالانتماء إلى مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وحُكم على أربعة من الشبكة المكونة من ستة أعضاء بالإعدام رميا بالرصاص، بينما حكم على الاثنين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و30 عاما.

وقالت المحكمة إن الشبكة ارتكبت عدة جرائم قتل فى مدينة جالكعيو بين عامي 2017 و2021، وأعطت المحكمة للمتهمين استئنافًا لمدة 30 يومًا لتعيين محامين لهم إذا لم يكونوا راضين عن الحكم.


ولاية بونتلاند

الصومال

حركة الشباب

اخبار الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة