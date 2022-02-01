إعدام 4 أشخاص رميا برصاص وسجن آخرين متهمين بالانتماء لـ"الشباب" الصومالية

كتب عبد الوهاب الجندى

أصدرت محكمة القوات المسلحة بولاية بونتلاند الصومالية، اليوم، الثلاثاء، أحكاماً متفاوتة ضد عناصر متهمين بالانتماء إلى مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وحُكم على أربعة من الشبكة المكونة من ستة أعضاء بالإعدام رميا بالرصاص، بينما حكم على الاثنين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و30 عاما.

وقالت المحكمة إن الشبكة ارتكبت عدة جرائم قتل فى مدينة جالكعيو بين عامي 2017 و2021، وأعطت المحكمة للمتهمين استئنافًا لمدة 30 يومًا لتعيين محامين لهم إذا لم يكونوا راضين عن الحكم.